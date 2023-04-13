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Когда улучшится качество воздуха в Астане и семи наиболее загрязненных городах Казахстана

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
13 Апреля 2023, 13:36
Когда улучшится качество воздуха в Астане и семи наиболее загрязненных городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Все города Казахстана с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха к 2025 году перейдут на средний уровень. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Айдар Абдуалиев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно состояния атмосферного воздуха по республике и дорожных карт по решению экологических проблем. По результатам экологического мониторинга, в республике 8 городов отнесены к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это города Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш и Усть-Каменогорск. Причины загрязнения атмосферного воздуха в городах можно разделить на три категории. Так, в городах Алматы и Астана основной процент загрязнения приходится на теплоисточники – ТЭЦ, котельные, автотранспорт и частный сектор. В городах Усть-Каменогорск и Темиртау наибольший объем эмиссий приходится на промышленность. В городах Актобе и Атырау причиной высокого загрязнения являются устаревшие канализационно-очистные сооружения», – сообщил А.Абдуалиев.

Глава комитета также отметил, что, в рамках реализации концепции «Слышащего государства», в 2020 году министерством совместно с акиматами городов и областей были разработаны Дорожные карты по решению экологических проблем регионов, где предусмотрено 485 мероприятий. Все Дорожные карты прошли этапы обсуждения с общественностью, акиматами и природопользователями. На сегодняшний день более 33% мероприятий завершены.

По словам А.Абдуалиева, реализация всех мероприятий Дорожной карты регионов, которая завершится к 2025 году, позволит: снизить показатель Индекса загрязнения атмосферы в 8 городах с высокого уровня на средний; построить 7 новых канализационно-очистных станций и провести реконструкцию и модернизацию 12 старых КОС; построить 24 новых полигона и провести рекультивацию и ликвидацию 5 переполненных полигонов.


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