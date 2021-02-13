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    18:31, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Когда ученики вернутся в школы - ответ акима СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На отчетной встрече жители Северо-Казахстанской области задали вопрос Кумару Аксакалову о возвращении детей в детские сады и школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Родители дошколят беспокоятся, что дети остаются без полноценного общения и обучения уже почти год. Родителей школьников волнует качество знаний, получаемых в дистанционном режиме. Аким области отметил, что к нему часто обращаются с этим вопросом. По словам К. Аксакалова, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

    «Мы видим последние две недели тенденцию к снижению выявленных случаев коронавируса. Это позволило нам снять часть ограничений. Уже в эти выходные будут работать общепит, общественный транспорт внутри города и области. Много послаблений для малого и среднего бизнеса. По школам и детским садам: давайте дождемся улучшения ситуации. Пока мы не можем рисковать здоровьем наших детей. Как только область перейдет в «зеленую» зону, будем смягчать ограничения по школам и детским садам. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», - прокомментировал аким области.

    Напомним, недавно главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщал о том, что коронавирус выявили у 531 школьника.



    Теги:
    Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Образование Другие государственные органы Акимат Общество
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