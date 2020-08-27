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Когда ученики 3-4 классов смогут посещать занятия в Алматы

27 Августа 2020 19:15
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Когда ученики 3-4 классов смогут посещать занятия в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –Когда ученики третьих и четвертых классов смогут вернуться за парты в Алматы. Об этом в ходе онлай-брифинга пояснил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, в настоящее время дежурные классы действуют только для учеников первых и вторых классов.

«Сейчас наша задача постепенно вводить послабления. Сейчас первые и вторые классы могут учиться в школах. В середине сентября посмотрим, какая будет складываться ситуация в городе, и будем дальше рассматривать вопросы других послаблений, в том числе и для детей 3-4-х классов», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе онлай-брифинга.

Кроме того главный санитарный врач города отметил, что желание родителей отправить детей обучаться в школе является вполне уместным.

«Я тоже за то, чтобы дети учились в школах. Но, учитывая всю опасность коронавирусной инфекции, многие родители с пониманием относятся к этому решению. Для нас сейчас самое главное сохранить здоровье всего населения, в том числе и детей», - отметил Жандарбек Бекшин.


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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Гульзат Сахова

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