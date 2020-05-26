Когда уберут блокпосты на въезде и выезде в Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда планируют открыть блокпосты на въезде и выезде из города Нур-Султан, сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы по трем направлениям работаем. Первое, внешние границы были закрыты, были приостановлены международные авиарейсы, учитывая то, что первый вирус к нам прилетел из-за рубежа и потом началось его распространение», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.
Второе направление, как отметил аким, это внутренние границы, то есть межрегиональные.
«Мы сейчас видим, что в каждом регионе эпидемиологическая ситуация разная и благодаря блокпостам мы могли обеспечить режим самоизоляции и социальной дисциплины и локализовали вирус», - пояснил Алтай Кульгинов.
Третье направление, по словам градоначальника, внутриквартальный контроль - это очень помогло в контроле ситуации с распространением вируса.
«С начала июня будет возобновлено ж/д сообщение. Мы тоже рассматриваем этот вопрос (открытия блокпостов - прим. автора), но до конца мая пока открывать блокпосты не будем», - уточнил Алтай Кульгинов.
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