Когда уберут блокпосты на въезде и выезде в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда планируют открыть блокпосты на въезде и выезде из города Нур-Султан, сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы по трем направлениям работаем. Первое, внешние границы были закрыты, были приостановлены международные авиарейсы, учитывая то, что первый вирус к нам прилетел из-за рубежа и потом началось его распространение», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.

Второе направление, как отметил аким, это внутренние границы, то есть межрегиональные.

«Мы сейчас видим, что в каждом регионе эпидемиологическая ситуация разная и благодаря блокпостам мы могли обеспечить режим самоизоляции и социальной дисциплины и локализовали вирус», - пояснил Алтай Кульгинов.

Третье направление, по словам градоначальника, внутриквартальный контроль - это очень помогло в контроле ситуации с распространением вируса.

«С начала июня будет возобновлено ж/д сообщение. Мы тоже рассматриваем этот вопрос (открытия блокпостов - прим. автора), но до конца мая пока открывать блокпосты не будем», - уточнил Алтай Кульгинов.