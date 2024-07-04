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    09:31, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Когда сверхдержавы находятся в противостоянии, такие страны, как Казахстан, играют очень важную роль – Антониу Гутерриш

    Антониу Гутерриш
    Фото: Kazinform

    С приближением начала саммита ШОС в Астане Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поделился своим мнением о саммите и роли Казахстана в Организации в эксклюзивном интервью Silk Way, передает агентство Kazinform.

    На протяжении 20 лет ООН и ШОС поддерживают партнерские отношения, сосредоточенные на глобальном диалоге и обмене по таким вопросам, как изменение климата, устойчивое развитие и терроризм.

    Господина Гутерриша спросили о том, что могут сделать такие организации, как ШОС и ООН, чтобы способствовать глобальному диалогу и обмену по этим вопросам.

    — Мы можем работать вместе, прежде всего, в предотвращении конфликтов. Решать конфликт хорошо, но лучше его избежать. Мы можем работать вместе в борьбе с терроризмом. Терроризм все еще представляет угрозу в этой части мира, и наше Контртеррористическое управление ООН готово полностью сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества по вопросам, связанным с насильственным экстремизмом и терроризмом. Мы полностью в распоряжении ШОС для сотрудничества по этим вопросам.

    С другой стороны, обе организации привержены миру, диалогу и решению проблем. Они привержены видению одного мира, который не разделен и не фрагментирован, с единым рынком, единой глобальной экономикой, единым набором стандартов для искусственного интеллекта и других технологических аспектов, чтобы избежать идеи, что мы должны разделить мир на два лагеря. Это было бы полной катастрофой.

    Я думаю, что сотрудничество ООН и ШОС способствует объединению разных частей мира и ограничению ущерба, вызванного противостоянием сверхдержав. Когда сверхдержавы находятся в противостоянии, такие страны, как Казахстан, играют очень важную роль, а такие организации, как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, играют важную роль в возможности решать конфликты, обеспечивать больше справедливости в международных экономических отношениях, реформировать международные финансовые институты в интересах развивающихся стран и иметь глобальное видение прав человека. Права человека включают экономические, социальные, культурные, политические и гражданские: их необходимо рассматривать вместе и без двойных стандартов.

    На мой взгляд, это будет способствовать прогрессу в области прав человека, а не превращению их в предмет споров, что не имеет смысла, потому что мы говорим о чем-то, что должно приносить пользу всем, - сказал Генсек ООН. 

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня примет участие в конференции Шанхайской организации сотрудничества в Астане 4 июля.

    Оригинал материала на английском языке можно прочесть здесь.

    Теги:
    ШОС Казахстан Генсек ООН ООН Саммит ШОС Антониу Гутерриш
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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