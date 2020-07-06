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Когда столичный медуниверситет планирует первый выпуск переподготовленных врачей

Автор:  
Арайлым Мұрат
6 Июля 2020, 13:18
Когда столичный медуниверситет планирует первый выпуск переподготовленных врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой скорой помощи, анестезиологии и интенсивной терапии НАО «Медицинский университет Астана» Нурила Малтабарова рассказала, когда планируется первый выпуск переподготовленных врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день Медицинским университетом Астана разработана программа подготовки врачей лабораторной диагностики, переподготовки врачей других специальностей по необходимости по требованиям пандемии. Сама переподготовка планируется с третьего августа текущего года. По всем регионам страны отправили информационные письма о том, что программа подготовлена. Мы ждем заявок. Мы готовы принять молодых специалистов», - рассказала Нурила Малтабарова.


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