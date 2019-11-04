Когда столичные жители смогут пользоваться природным газом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда конкретно жители столицы Казахстана смогут пользоваться природным газом, сообщил заместитель акима города Нур-Султан Ермек Кизатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас завершены работы по строительству газопровода «Сарыарка», мы ждем газ уже в декабре месяце. Мы проводим работы по выстраиванию городской системы газоснабжения и протягиванию газопровода до каждого дома. Этим у нас занимаются три компании. Работы ведутся хорошо и в срок», - сказал Ермек Кизатов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Он также сообщил, когда конкретно горожане начнут пользоваться природным газом.

«По нашим расчетам, в июле 2020 года мы уже протянем газ в жилые массивы Коктал-1 и Коктал-2. Нам необходимо протянуть сети и установить счетчики», - пояснил Ермек Кизатов.

По его словам, газификация благотворно скажется на экологической ситуации в городе и в течение двух лет экологическая ситуация улучшится в два раза.