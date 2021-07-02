Когда столичные ТЭЦ перейдут на газ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный акимат продолжает работу по переводу ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и строящейся ТЭЦ-3 на газ. Газификация городских энергоисточников позволит в разы сократить количество выбросов вредных веществ в атмосферу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Реализация проекта по газификации энергоисточников столицы стартовала в 2020 году.

«В 2020 году параллельно начали строить подводящие сети – газопровод - к двум ТЭЦ – это порядка 30 км, а также вести работу по модернизации и переводу на газ существующего оборудования на самих энергоисточниках. Так, в прошлом году на ТЭЦ-1 была проведена работа по переводу на газ трех водогрейных котлов. В ноябре к началу отопительного сезона была обеспечена подача газа к ТЭЦ-1 для трех котлов, которые весь отопительный сезон проработали на газу. Можно сказать, оборудование испытано», - сообщил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана Максат Есмагулов.

Также весь прошлогодний сезон на газу проработал и один котел ТЭЦ-2. Таким образом, в 2020 году на газ были переведены 4 водогрейных котла двух теплоэлектроцентралей.

В настоящее время ведется работа по газификации оставшихся 9 котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

«Все необходимое оборудование поставлено, сейчас ведутся строительно-монтажные работы, которые планируется завершить до начала отопительного сезона. Таким образом, на ТЭЦ-1 в этом году запустим на газу еще 4 котла, на ТЭЦ-2 – 5 котлов», - добавил Максат Есмагулов.

Продолжается работа и по обеспечению необходимой инфраструктурой для газификации строящейся ТЭЦ-3. По словам руководителя отдела, подводящий газопровод уже построен, также установлен газорегуляторный пункт. Сейчас на ТЭЦ-3 работы ведутся с учетом того, что энергоисточник будет иметь возможность работать на газу.