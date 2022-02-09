Когда столичную ТЭЦ-3 полностью переведут на газ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда столичную ТЭЦ -3 полностью переведут на газ, рассказал руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Толеген Кулушев на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По ТЭЦ-3 в отопительный сезон на 2022-2023 год планируется запуск на газу, что даст прирост тепловой мощности. Угольную часть планируем завершить в 2023 году», - сказал Толеген Кулушев.
Спикер также отметил, что на дополнительно запрошенные средства в целях повышения надежности теплоснабжения столицы в 2022 году планируется провести реконструкцию трех км трубопроводов.
Ранее сообщалось, что столичные ТЭЦ-1 и ТЭЦ -2 передают в доверительное управление. В целом на реализацию проектов по теплоснабжению на 2022-24 годы выделено 24,4 млрд тенге, из них на 2022 год 21,3 мрлд тенге.
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