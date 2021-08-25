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Когда стартует вакцинация против гриппа в Алматы

25 Августа 2021 17:45
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Когда стартует вакцинация против гриппа в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 180 тысяч доз вакцины от ОРВИ и гриппа закупят для алматинцев. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, вакцинация позволит обеспечить формирование иммунитета к вирусам гриппа, циркулирующим в эпидемиологический сезон.

«Вакцина еще не поступила. Сейчас управлением общественного здоровья подана заявка на закуп 180 тысяч доз противогриппозной вакцины. Сама вакцинация против гриппа стартует с 1 октября. В первую очередь вакцину получат лица которые в группе риска. Это медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях, часто болеющие дети старше шести месяцев, дети из детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых и инвалиды, получатели услуг медико-социальных учреждений, беременные во втором или третьем триместре беременности и по эпидемиологическим показаниям», - пояснил Жандарбек Бекшин.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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