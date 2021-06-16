Когда станут известны результаты клинических испытаний второй казахстанской вакцины от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что вторая вакцина, разрабатываемая отечественными учеными, прошла доклинические этапы и начались ее клинические испытания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности сейчас разрабатывает несколько вакцин. Они находятся на различных стадиях испытаний. Вторая вакцина, субъединичная, прошла надлежащие доклинические этапы и начались клинические исследования. По итогам результатов мы проинформируем», - сказал Алексей Цой во время брифинга в СЦК.

По словам министра, данные исследования являются конфиденциальными. Как только появится возможность, ведомство намерено озвучить результаты.

«Все вакцины идут стандартным путем – добровольцы на доклинических исследованиях, затем клинические исследования. Первая, вторая, третья фазы. После этого, если все соответствует безопасности и эффективности, вакцины допускаются к применению и идет четвертая фаза на этапе применения вакцин. Поэтому это такой же закономерный этап. Как только мы получим предварительный результат на оценку, у нас будет информация», - отметил глава Минздрава.

Напомним, клинические исследования второй по счету отечественной вакцины против COVID-19 - субъединичной вакцины QazCoVac-P стартовали 15 июня с привлечением добровольцев от 18 до 50 лет в городской многопрофильной больнице Тараза.

Также сегодня министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что детальные параметры клинических исследований казахстанской вакцины QazVac в ближайшее время будут опубликованы .







