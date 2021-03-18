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Когда станут известны данные о доле местного содержания среди иностранных недропользователей

18 Марта 2021 14:33
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Когда станут известны данные о доле местного содержания среди иностранных недропользователей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов назвал сроки оглашения данных по доле местного содержания за прошедшие пять лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В соответствии с законодательством РК в области сдачи отчетности по местному содержанию для недропользователей горнорудного сектора, итоговые показатели по местному содержанию за 2020 год будут доступны после 30 апреля текущего года (с учетом времени для обработки не ранее июня текущего года)», - сказал Бейбут Атамкулов в своем ответе на депутатский запрос.

В связи с этим, по его словам, информация по исполнению обязательств по местному содержанию в период с 2015 по 2020 год (8 месяцев) представлена по всем недропользователям горнорудного сектора.


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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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