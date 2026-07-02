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    Когда станет известна стоимость проезда на аэротакси в Казахстане

    Вопрос стоимости проезда на аэротакси все еще находится на стадии проработки. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, передает корреспондент Kazinform.

    аэротакси
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    — Следует отметить, что это совершенно новая технология и новая отрасль, поэтому окончательные тарифы в настоящее время находятся на стадии расчета. Компания AAAG совместно с международными консультантами — KPMG (Южная Корея), Korean Airports Corporation (Южная Корея) и UrbanV (Италия) — проводит исследование международного опыта, а также изучение казахстанского рынка. Окончательная стоимость будет определена ближе к запуску коммерческих авиаперевозок, который, как планируется, состоится в конце 2028 года или в начале 2029 года, — говорится в ответе Министерства, предоставленном агентству Kazinform.

    Кроме того, в ведомстве уточнили, что развитие данной отрасли будет полностью осуществляться за счет частных инвестиций компании AAAG и акционера Alatau City Bank.

    Ранее главный исполнительный директор государственного фонда «Alatau City Authority» Алишер Абдыкадыров высказался относительно стоимости проезда на аэротакси.

    Отметим, что на первоначальном этапе сервис аэротакси будет запущен в городах Алатау и Алматы.

    Воздушное такси Министерство транспорта РК Цены и тарифы
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор