Когда стабилизируются цены на жилье, рассказали в Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, когда стабилизируются цены на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы еженедельно отслеживаем цены на недвижимость. После введения новой программы (использование пенсионных, прим. ред) цены на жилье начали расти. Стоимость жилья на первичном рынке в январе подорожала на 3%, на вторичном – на 17%. В марте рост цен почти прекратился. Первичное подорожало на 0,5%, а вторичное – на 2%. В апреле и мае рост прекратится, а в июне и июле цены стабилизируются», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

Тем не менее, председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова отметила, что проведенный анализ цен показал рост цен на сырье и материалы, используемые в строительстве по всему миру.

«В себестоимости недвижимости очень большая доля приходится на стоимость трудовых ресурсов. Если посмотреть на статистику средней заработной платы в Казахстане, то по итогам четвертого квартала 2020 года она составила 233 136 тенге. Сегодня вышла официальная статистика. По итогам первого квартала номинальная средняя заработная плата выросла почти на 11%. Соответственно, труд крановщиков, монолитчиков, отделочников влияет на первичный рынок недвижимости. Со своей стороны мы проведем анализ и рассчитаем, что во второй половине года, как мы ранее прогнозировали, с конца мая по начало июня рынок цен стабилизируется», - заключила Л. Ибрагимова.