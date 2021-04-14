Когда стабилизируются цены на жилье, рассказали в Мининдустрии
«Мы еженедельно отслеживаем цены на недвижимость. После введения новой программы (использование пенсионных, прим. ред) цены на жилье начали расти. Стоимость жилья на первичном рынке в январе подорожала на 3%, на вторичном – на 17%. В марте рост цен почти прекратился. Первичное подорожало на 0,5%, а вторичное – на 2%. В апреле и мае рост прекратится, а в июне и июле цены стабилизируются», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.
Тем не менее, председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова отметила, что проведенный анализ цен показал рост цен на сырье и материалы, используемые в строительстве по всему миру.
«В себестоимости недвижимости очень большая доля приходится на стоимость трудовых ресурсов. Если посмотреть на статистику средней заработной платы в Казахстане, то по итогам четвертого квартала 2020 года она составила 233 136 тенге. Сегодня вышла официальная статистика. По итогам первого квартала номинальная средняя заработная плата выросла почти на 11%. Соответственно, труд крановщиков, монолитчиков, отделочников влияет на первичный рынок недвижимости. Со своей стороны мы проведем анализ и рассчитаем, что во второй половине года, как мы ранее прогнозировали, с конца мая по начало июня рынок цен стабилизируется», - заключила Л. Ибрагимова.