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    20:52, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Когда стабилизируются цены на жилье, рассказал Серик Жумангарин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на жилье стабилизируются в июне этого года. Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На встрече с редакторами АО «МИА «Казинформ» отвечая на вопросы касательно роста цен на жилье, глава Агентства отметил, что ситуация на рынке жилья обсуждалась со специалистами Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    Серик Жумангарин отметил возможность прекращения роста цен на жилье в июне.

    «Мы отправили на рынок 11 уведомлений. В настоящее время в Восточно-Казахстанской области цены на жилье снижены. Мы предприняли соответствующие шаги, чтобы цены не росли. По нашему мнению, в июне рост цен стабилизируется, но стоимость жилья не будет снижена. Нужно с пониманием относиться к этому», - заявил Серик Жумангарин.


    Ранее С. Жумангарин рассказал о ценах на бензин.


    Теги:
    Серик Жумангарин Другие государственные органы Цены и тарифы Жилье Экономика
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