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Когда состоятся теледебаты кандидатов в Президенты РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
21 Октября 2022, 20:06
Когда состоятся теледебаты кандидатов в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телевизионные дебаты кандидатов в Президенты Казахстана планируется провести 11 ноября на телеканале «Хабар». Об этом стало известно на заседании Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 ноября мы планируем проведение телевизионных дебатов на телеканале «Хабар» с участием кандидатов в Президенты. Мы говорим об этом заранее, на самом старте предвыборной агитации для того, чтобы у кандидатов и их штабов была возможность заранее полноценно подготовиться», - заявил председатель ЦИК Нурлан Абдиров в ходе заседания.

Как пояснила член ЦИК Анастасия Щегорцова, кандидаты в Президенты вправе участвовать в предвыборных дебатах.

«Порядок и условия проведения предвыборных дебатов определяет Центральная избирательная комиссия», - добавила член ЦИК.

Сегодня в 18:00 стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана.

Шесть человек зарегистрированы кандидатами в Президенты.

Фото: pistolentraining.de


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