Когда состоятся первые матчи казахстанских клубов в третьем раунде еврокубков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана», «Тобол» и «Актобе» представят Казахстан в третьем отборочном раунде еврокубков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



«Астана» в третьем раунде Лиги Европы сыграет с болгарским «Лудогорцем».

Первый матч пройдет 8 августа в Астане и начнется в 20:00 по местному времени.

«Тобол» в третьем раунде Лиги Конференций встретится с североирландским «Дерри Сити». Первый матч пройдет 10 августа в Костанае и начнется в 20:00. «Актобе» на этой же стадии турнира сыграет с румынским «Сепси».

Первый матч пройдет 10 августа в Сфынту-Георге и начнется в 23:00 по Астане.