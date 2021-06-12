РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:13, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Когда состоится вручение аттестатов выпускникам школ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Торжественное вручение аттестатов казахстанским выпускникам 11 классов пройдет с 12 по 14 июня. Мероприятия состоятся на открытом воздухе. Об этом сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Глава ведомства отметил, что школам необходимо обеспечить строгое соблюдение мер санитарной безопасности, масочного режима, дистанции не менее 1-1,5 метра между участниками мероприятия с нанесением разметки на территории школы и участие не более одного из родителей или законных представителей.

    Кроме того, Министерство образования и науки РК рекомендует проводить вручение аттестатов отдельно для каждого класса. Торжественное вручение аттестатов начнется в 10:00 часов, продолжительность – 40 минут на каждый выпускной класс. Интервал между мероприятиями – не менее 20-30 минут. После завершения торжественной части планируется участие выпускников в акциях «День добрых дел», «От доброго сердца детям», «Пайдалы іс – өзіңе ырыс», «Туған елге тағзым», в экологическом десанте «Аялайық табиғатты бәріміз!» с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

    «Мы с пониманием отнеслись к желанию выпускников 11 классов увидеть друг друга, получить напутственные слова учителей, а также аттестаты об окончании школы в торжественной обстановке. Но важно, чтобы теперь каждая школа держала на контроле вопрос соблюдения мер безопасности. Также хочу еще раз напомнить о том, что не допускается сбор денежных средств на проведение мероприятий, в том числе, организацию выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и в других увеселительных учреждениях», – отметил Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

    Напомним, что 2020-2021 учебный год завершают около 154 тысяч выпускников 11 (12) классов.


    Теги:
    Образование МОН Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:19
    Владельцев информсистем проверят казахстанские службы на утечку персональных данных
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Сегодня, 13:07
    Казахстанских педагогов призвали следить за распространением наркотиков в учебных заведениях
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!