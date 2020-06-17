Когда состоится приватизация крупных активов «Самрук-Казына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О новых сроках приватизации активов АО «ФНБ «Самрук-Қазына» рассказал управляющий директор по управлению активами и приватизацией Фонда Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы вышли с изменением сроков приватизации наших активов. Мы говорим о том, что в этом году в списке предложили оставить только четыре актива: один крупный - «Казахтелеком» и три актива среднего размера. На 2021 год у нас из крупных активов планируется только приватизация двух компаний - «Казпочта» и «Самрук-Энерго». В 2022 году - компании авиационной отрасли «Air Astana», «Qazaq air», также горнорудная компания «Тау-Кен Самрук». На 2023 год мы планируем приватизацию КТЖ», - сообщил Алмасадам Саткалиев в ходе онлайн-брифинга «Самрук-Казына».

По данным Фонда, срок приватизации «НК «КазМунайГаз» ожидается на 2022 год.

«Мы понимали, что приватизация в этом году не приведет к ожидаемым результатам. Вообще, существуют существенные риски срыва данной программы. Поэтому, мы определили индикативные сроки выхода. Если мы говорим, что АО «Казпочта» планируется выйти в 2021 году, то мы для себя понимаем, что при наличии инвесторов, интереса со стороны потенциальных участников рынка, при благоприятных рыночных условиях, мы готовы реализовать в более ранние сроки. Наши предложения были полностью были поддержаны Правительством. Состоялось заседание государственной комиссии по модернизацию экономики, на котором были согласованы новые сроки приватизации», - отметил А. Саткалиев.

Как ранее сообщалось, с 2016 года Фондом «Самрук-Казына» завершена приватизация по 137 активу, из которых 84 актива реализованы на общую сумму 172 млрд тенге.