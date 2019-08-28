Когда состоится открытие комплекса «Абу-Даби Плаза» в Нур-Султане

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Мадияр Менилбеков встретился с заместителем премьер-министра, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В ходе встречи обсуждены вопросы организации ранее запланированных мероприятий и визитов на высоком уровне. Отмечена важность проведения очередного раунда межправительственной комиссии в Абу-Даби в сентябре этого года, а также поиска путей дальнейшего развития сотрудничества.

Посол вновь подтвердил готовность казахстанской стороны оказать поддержку реализации достигнутых ранее договоренностей в сфере инвестиций. В этой связи, обсуждено текущее положение проекта по производству полиэтилена в Атырауской области. Вместе с тем, стороны подчеркнули, что официальное открытие комплекса «Абу-Даби Плаза» в преддверии празднования Дня столицы Казахстана в следующем году станет грандиозным историческим событием для двух стран.

Обсуждена также культурно-гуманитарная кооперация и активно развивающееся сотрудничество в сфере образования. В этой связи, казахстанский дипломат поблагодарил эмиратскую сторону за создание Центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак по изучению арабского языка в школе-лицее №84 в городе Нур-Султане, а также за назначение грантов для успевающих учеников школы в высших учебных заведениях ОАЭ.