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Когда состоится открытие комплекса «Абу-Даби Плаза» в Нур-Султане

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Августа 2019, 15:52
Когда состоится открытие комплекса «Абу-Даби Плаза» в Нур-Султане

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Мадияр Менилбеков встретился с заместителем премьер-министра, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В ходе встречи обсуждены вопросы организации ранее запланированных мероприятий и визитов на высоком уровне. Отмечена важность проведения очередного раунда межправительственной комиссии в Абу-Даби в сентябре этого года, а также поиска путей дальнейшего развития сотрудничества.

Посол вновь подтвердил готовность казахстанской стороны оказать поддержку реализации достигнутых ранее договоренностей в сфере инвестиций. В этой связи, обсуждено текущее положение проекта по производству полиэтилена в Атырауской области. Вместе с тем, стороны подчеркнули, что официальное открытие комплекса «Абу-Даби Плаза» в преддверии празднования Дня столицы Казахстана в следующем году станет грандиозным историческим событием для двух стран.

Обсуждена также культурно-гуманитарная кооперация и активно развивающееся сотрудничество в сфере образования. В этой связи, казахстанский дипломат поблагодарил эмиратскую сторону за создание Центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак по изучению арабского языка в школе-лицее №84 в городе Нур-Султане, а также за назначение грантов для успевающих учеников школы в высших учебных заведениях ОАЭ.

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