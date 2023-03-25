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    09:56, 25 Март 2023 | GMT +6

    Когда состоится матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Данией

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    Sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 марта сборная Казахстана сыграет с командой Дании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч пройдет в Астане и начнется в 19:00 по местному времени. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Напомним, сборная Казахстана стартовала в отборе Евро-2024 с поражения: подопечные Магомеда Адиева проиграли сборной Словении — 1:2. В составе сборной Казахстана забил Максим Самородов (24-я минута), а у словенцев отличились Давид Брекало (47-я) и Жан Випотник (78-я). Что касается старта отборочного цикла для сборной Дании, то она одержала победу над Финляндией — 3:1. В составе сборной Дании хет-трик оформил Расмус Хёйлунн (21-я, 82-я и 90+3 минуты), а у финнов забил Оливер Антман (53-я).


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