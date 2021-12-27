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Когда состоится матч чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист»

27 Декабря 2021 03:41
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Когда состоится матч чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) астанинский «Барыс» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Матч «Барыс» — «Автомобилист» состоится 27 декабря в Нур-Султане в 19:30 по времени Нур-Султана. На данный момент у «Барыса» 40 очков, а у «Автомобилиста» — 39.

В своем последнем матче «Автомобилист» в гостях проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:4).

А «Барыс» в начале декабря провел достойную серию побед, во время которой успел вынести «Нефтехимик» (4:2), «Ак Барс» (2:1), «Сочи» (5:2) и «Куньлунь» (7:4).

После ряда хороших матчей банда Юрия Михайлиса ослабила хватку и потерпела три неудачи в четырех играх. Одно разочарование команду ждало во встрече с «Нефтехимиком» (1:3).

Отдохнув во время Кубка Первого канала, «Барыс» вернулся на лед и успел победить «Автомобилист» (2:0). В паре поединков посвежее ребята из Нур-Султана проиграли «Ак Барсу» (3:5) и «Трактору» (2:4).


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#Нур-Султан   #Спорт   #Хоккей   #Барыс   #КХЛ  
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