Когда состоится матч Англия — Франция за «бронзу» ЧМ-2026 по футболу

Матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Франции состоится в ночь с 18 на 19 июля по казахстанскому времени, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Встреча пройдет на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс (штат Флорида, США), который вмещает около 65 тысяч зрителей.

Для казахстанских болельщиков стартовый свисток прозвучит 19 июля в 02:00. По местному времени игра начнется 18 июля в 17:00.

Прямую трансляцию матча за бронзовые медали чемпионата мира-2026 покажут телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport».

Напомним, сборная Франции уступила Испании (0:2) в полуфинале турнира, а Англия в драматичном матче проиграла Аргентине со счетом 1:2. Теперь команды разыграют бронзовые награды мирового первенства.