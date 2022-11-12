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    22:05, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Когда состоится церемония взвешивания боя Алимханулы — Бентли

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 11 на 12 ноября казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) проведет обязательную процедуру взвешивания перед боем с британцем Дензелом Бентли (17-1-1, 14 КО), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция церемонии взвешивания начнется в 03:00 по астанинскому времени.

    Бой Алимханулы - Бентли пройдет утром 13 ноября в Лас-Вегасе (США). Этот поединок в прямом эфире покажет телеканал «Хабар» - начало в 08:00. Жанибек Алимханулы поставит на кон свой пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

    Казахстанец дрался в мае: он нокаутировал во втором раунде британца Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО). Дензел Бентли выходил на ринг совсем недавно, в сентябре, и нокаутировал в четвертом раунде другого британского боксера — Маркуса Моррисона (25-6, 16 КО).


    Фото: sports.kz


    Теги:
    Бокс Спорт Жанибек Алимханулы
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