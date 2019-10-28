Когда снизятся цены на курорты в Боровом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос дороговизны санаториев Щучинско-Боровской курортной зоны затронул аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема в том, что зимний туризм в Щучинско-Боровской курортной зоне, и сегодня у нас новое направление открывается Зерендинский район, не развит. И за те два месяца, которые у нас есть, надо закрыть все затраты, которые появляются зимой по содержанию: надо содержать штат, с которым у нас тоже серьезные проблемы. С прошлого года мы начали за рубежом обучать специалистов. Поэтому летом руководители туристических объектов хотят максимально «выжать», чтобы получить какую-то прибыль, чтобы этот бизнес был маржинальный и для того, чтобы содержать этот бизнес»,- пояснил Ермек Маржикпаев, отвечая на вопросы журналистов.

Для решения этого вопроса, по словам главы региона, сегодня проводятся осенние, зимние, весенние мероприятия.

«По четырем сезонам мы проводим порядка 20 мероприятий, которые являются якорными. Соответственно есть мультипликативный эффект, наша задача - максимально загружать отели, чем мы сегодня занимаемся», - добавил Ермек Маржикпаев.

Аким добавил, что в курортной зоне строится много туристических объектов.

«Понятно, чем больше объектов будет, тем больше будет влияние на снижение ценовой политики. Как бы там ни было, это же конкурентная среда. Бизнес между собой должен бороться. То есть бизнес должен предоставлять услуги в разрезе цена-качество», - заключил Ермек Маржикпаев.