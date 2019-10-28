+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 14 °С
USD 388.92 EUR 432.21
RUB 6.08 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда снизятся цены на курорты в Боровом

28 Октября 2019 18:52
Поделиться:
Когда снизятся цены на курорты в Боровом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос дороговизны санаториев Щучинско-Боровской курортной зоны затронул аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Боровом возведут современный курорт семейного типа
Умирзак Шукеев: В Туркестане нужно развивать паломнический и археологический туризм Девушка из Беларуси приготовила казы и объездила скакуна в новом тревел-шоу про Казахстан Благоустроить озеро Шошкалы планируют в ВКО

«Проблема в том, что зимний туризм в Щучинско-Боровской курортной зоне, и сегодня у нас новое направление открывается Зерендинский район, не развит. И за те два месяца, которые у нас есть, надо закрыть все затраты, которые появляются зимой по содержанию: надо содержать штат, с которым у нас тоже серьезные проблемы. С прошлого года мы начали за рубежом обучать специалистов. Поэтому летом руководители туристических объектов хотят максимально «выжать», чтобы получить какую-то прибыль, чтобы этот бизнес был маржинальный и для того, чтобы содержать этот бизнес»,- пояснил Ермек Маржикпаев, отвечая на вопросы журналистов.

Для решения этого вопроса, по словам главы региона, сегодня проводятся осенние, зимние, весенние мероприятия.

«По четырем сезонам мы проводим порядка 20 мероприятий, которые являются якорными. Соответственно есть мультипликативный эффект, наша задача - максимально загружать отели, чем мы сегодня занимаемся», - добавил Ермек Маржикпаев.

Аким добавил, что в курортной зоне строится много туристических объектов.

«Понятно, чем больше объектов будет, тем больше будет влияние на снижение ценовой политики. Как бы там ни было, это же конкурентная среда. Бизнес между собой должен бороться. То есть бизнес должен предоставлять услуги в разрезе цена-качество», - заключил Ермек Маржикпаев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Туризм,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив