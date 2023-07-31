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    07:18, 31 Июль 2023 | GMT +6

    Когда смотреть прямую трансляцию ответного матча Лиги чемпионов «Астана» - «Динамо» Загреб

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В среду, 2 августа, в Астане пройдет ответный матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором «Астана» примет загребское «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Астана» - «Динамо» Загреб начнется в 20:00 по астанинскому времени.

    Напомним, первый матч команд проходил в Загребе и закончился разгромной победой «Динамо» - 4:0. Хет-трик оформил Лука Иванушец (41-я, 43-я и 56-я минуты), еще один мяч забил Бруно Петкович (36-я).

    После этой игры «Астана» провела матч в чемпионате Казахстана, в котором в гостях уступила «Кызылжару» — 0:1. Что касается загребского «Динамо», то оно в национальном первенстве на выезде разгромило «Истру» — 3:0.




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