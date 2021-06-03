Когда штрафы за загрязнение будут тратить на решение экологических проблем региона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор Ассоциации «ECOJER» Куаныш Балтабаев назвал сроки расходования платы за эмиссию в окружающую среду на целевые вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также одним из новшеств Экологического кодекса является целевое расходование платы за эмиссию в окружающую среду на природоохранные мероприятия. Очень много и активно этот вопрос обсуждался, было очень много замечаний со стороны международных экспертов, бизнеса и населения касательно того, что плата за эмиссию тратится на все, что угодно, но только не на решение экологических проблем региона», - сказал Куаныш Балтабаев на международном конгрессе «ECOJER» - «Формируй устойчивое будущее».

По его словам, в новом кодексе эта норма предусмотрена начиная с 2022 года.

«Вся сумма, которая аккумулируется на сегодняшний день в местном бюджете, будет расходоваться на решение экологических проблем того или иного региона. Если взять в разрезе страны, то это порядка 80-90 млрд тенге. Это довольно внушительная сумма, которая позволит поэтапно решать экологические проблемы, которые есть в каждом регионе», - заверил спикер.

Ранее К. Балтабаев объяснил, почему предприятиям станет выгодно переходить на наилучшие доступные технологии.



