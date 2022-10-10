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    07:37, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Когда сборная Казахстана сыграет со Словенией в отборе на Евро-2024

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по футболу начнет выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 в марте 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Свой первый матч в отборе на Евро-2024 Казахстан проведет 23 марта: подопечные Магомеда Адиева дома сыграют со сборной Словении.

    По итогам жеребьевки отбора чемпионата Европы-2024 сборная Казахстана попала в группу Н, где ее соперниками будут Дания, Финляндия, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино. Если по итогам отборочного цикла Казахстан не сможет выйти в финальную часть Евро, у него еще будет шанс завоевать путевку через стыковые матчи Лиги наций.


    Фото: kff.kz




    Теги:
    Сборная Казахстана Спорт Футбол
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