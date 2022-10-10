Когда сборная Казахстана сыграет со Словенией в отборе на Евро-2024

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по футболу начнет выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 в марте 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Свой первый матч в отборе на Евро-2024 Казахстан проведет 23 марта: подопечные Магомеда Адиева дома сыграют со сборной Словении.

По итогам жеребьевки отбора чемпионата Европы-2024 сборная Казахстана попала в группу Н, где ее соперниками будут Дания, Финляндия, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино. Если по итогам отборочного цикла Казахстан не сможет выйти в финальную часть Евро, у него еще будет шанс завоевать путевку через стыковые матчи Лиги наций.

Фото: kff.kz











