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Когда решится вопрос сноса старых гаражей по улице Асан Кайгы в столице

9 Ноября 2020 18:59
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Когда решится вопрос сноса старых гаражей по улице Асан Кайгы в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда будет решен вопрос сноса старых гаражей по столичной улице Асан Кайгы, ответили в ГУ «Управление жилья города и жилищной инспекции города Нур-Султана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства депутаты обратились с вопросом, когда по столичной улице Асан Кайгы будет решен вопрос сноса старых гаражей, так как они находятся в плачевном состоянии и могут угрожать жизни детей, которые там бегают.

«Касательно Асан Кайгы у нас все выделенные денежные средства из республиканского бюджета полностью освоены, но не все участки были охвачены. Мы внесли бюджетную заявку на рассмотрение в МИИР и около 4 млрд нам еще необходимы для полного изъятия земельных участков», - пояснил представитель столичного управление жилья.


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#Нур-Султан   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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