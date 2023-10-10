Когда решится вопрос о снижении пенсионного возраста для шахтеров

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова ответила на вопросы касательно работы по снижению пенсионного возраста для шахтеров, передает корреспондент агентства Kazinform.

- До конца года мы должны внести законопроект. На сегодняшний день Агентство финрегулирования совместно с компаниями по страхованию жизни проводят расчеты. С нашей стороны мы уже определили два условия, по которым шахтеры могут зайти в систему – это достижение возраста 55 лет и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в течение 7 лет в ЕНПФ, - сказала Светлана Жакупова на брифинге в правительстве.

Министр заверила, что до конца года этот вопрос должен быть решен.

- Выплаты будут производиться из трех источников – республиканский бюджет, компании по страхованию жизни и работодатель. Мы оформили бюджетную заявку в размере одного прожиточного минимума. Сумма: 45 млрд тенге на три года, то есть 15 млрд тенге в год. Все будет зависеть от того, какие пенсионные накопления есть у шахтера. Перечисления пенсионных взносов должны быть за 84 месяца, - уточнила С. Жакупова.

По словам министра, количество лиц, которые будут претендовать на данную выплату, насчитывается порядка 46 тысяч. Но они должны соответствовать двум критериям – 55 лет и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в течение семи лет.