Когда решится проблема трехсменных школ в Актюбинской области

30 Декабря 2022, 17:47

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области действует 6 трехсменных и 6 аварийных школ, еще 50 школ имеют дефицит ученических мест. О том, как решается данная проблема, проинформировали представители управления образования на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя управления образования Нургуль Бертлеуовой, в Актобе 5 трехсменных школ - это школы №12, 60, 63, 64, 78. Еще одна школа в Шалкарском районе. 6 школ в аварийном состоянии, это школы в Айтекебийском, Кобдинском, Шалкарском, Темирском, Мугалжарском районе и в городе Актобе. Решать их проблемы будут путем строительства новых школ.

«В текущем году ведется строительство 14 школ на 3920 мест, в этом году сдадут 6 школ, на следующий год переходит строительство 8 школ. Таким образом будет решена проблема двух трехсменных школ, трех аварийных школ, четырех школ с дефицитом мест, пяти ветхих приспособленных школ», - сказала Нургуль Бертлеуова.

По нацпроекту «Комфортная школа» в регионе в течение 3 лет построят еще 20 школ. Школы нацпроекта будут полностью соответствовать всем стандартам. Таким образом планируется полностью решить проблемы трехсменных и аварийных школ региона.

До 2025 года будет проведена модернизация материально-технической базы 282 сельских школ Актюбинской области. В текущем году будут обновлены 56 школ, 51 школа оснащена 89 предметными кабинетами новой модификации.