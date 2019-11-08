Когда решится проблема трехсменных школ в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Проблема трехсменных школ, когда в одном классе, рассчитанном на 25 детей, занимаются 30-34 учащихся, остается актуальной для Актобе. Сегодня с акимом Актобе Мавром Абдуллиным журналисты побывали в работающей в три смены школе №64 в микрорайоне «Батыс-2», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша школа была введена в строй в 2017 году. Школа, рассчитанная на 600 мест, при двухсменном графике – на 1200 мест, сегодня работает в три смены, у нас 1600 учащихся. В среднем в классе при нормативе в 25 человек учатся 29-30, до 34 человек. Первая смена начинается в 8 утра, вторая в 11-10, третья – в 14-15. Последний урок заканчивается в 19-30», - рассказал директор учебного заведения Алиби Латып.

По его словам, родителям второклассников, которые учатся во вторую смену с 11 часов, приходится отпрашиваться с работы, чтобы привезти детей в школу.

«К нам до сих пор обращаются родители с просьбой принять детей, но у нас физически нет мест, микрорайон «Батыс» растет, а школ всего две, из них наша смешанная - одна в данном районе. Поэтому родители отдают детей в школы №1, 23, 17», - добавил директор школы.

В данное время в микрорайоне Батыс-2 строится новая школа на 1200 мест, с вводом которой, а также еще двух школ, проблема трехсменок должна решиться.

«В Актобе 8 школ с трехсменным обучением. В прошлом году были построены пристройки в нескольких школах. Но с каждым годом количество детей прибавляется. К примеру, в этом году в первые классы пришло 7 тысяч детей, причем 1,5 тысячи приехали из районов и других регионов. В год из школ выпускается около 3 тысяч человек. В микрорайоне Батыс-2 две школы работают в трехсменном режиме. Ожидается, что в 2020 году будет введена в строй новая школа по государственно-частному партнерству на 1200 мест, строительство школы на 600 мест начал «Акбобек», еще одну школу на 1200 мест начнет строить в следующем году ТОО «Актобе центр». Таким образом, мы планируем решить проблему трехсменок в Батыс-2», - сказал аким города Мавр Абдуллин.











