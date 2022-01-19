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Когда решатся проблемы досмотра товаров актюбинских предпринимателей на российском погранпункте

19 Января 2022 09:20
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Когда решатся проблемы досмотра товаров актюбинских предпринимателей на российском погранпункте

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские предприниматели жалуются на сложности прохождения досмотра товаров на российском пограничном пункте Жайсан-Сагарчин. Эту проблему обсудили в ходе онлайн совещания представители региональной палаты предпринимателей Актюбинской области и представители Оренбургской области РФ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты.

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Как отметил и.о. директора РПП Руслан Куйшинов, в палату обратились индивидуальные предприниматели, занимающиеся реализацией автозапчастей. Из обращения следует, что с начала 2021 года предприниматели часто сталкиваются с проблемой повторной проверки товаров на пересечении российско-казахстанской границы.

«При этом у предпринимателей имеются все документы, официально предусмотренные законодательством двух стран на перевозку товаров при переходе границы РФ и РК. К примеру, в летние месяцы, когда погода благоприятная, повторная проверка товаров не создает больших проблем, но в межсезонье, из-за погодных условий, такие проверки создают дополнительные проблемы», - отметил Р.Куйшинов.

С казахстанской стороны таких проблем не существует для предпринимателей.

«На сегодняшний день пограничный контроль на участке ответственности осуществляется с границей Оренбургской области пункт пропуска «Жайсан» - «Автомобильная». В 2017 году в пункте пропуска проведена реконструкция. Полосы движения были увеличены от четырех до восьми и были поделены на типы транспортных средств. В настоящее время пропускная способность пункта от 2 тысяч до 4 тысяч транспортных средств в сутки. Также в целях упрощения процедуры досмотра в 2019 году в пункте пропуска установлен инспекционно-досмотровый комплекс. Мы бесконтактно имеем возможность проверять грузовые транспортные средства. Как на въезд, так и на выезд. Не запрашивая технологические проходы. На проведение пограничного контроля транспортного средства уделяется не более 25 минут. На данном пункте пропуска помимо погранконтроля, также действует экспертный контроль, гарантийная служба, транспортный контроль и фитосанитарная служба. Пропускная способность пункта пропуска преобладает над сопредельным пунктом пропуска. Имеет форму горлышка. Этот вопрос мы ранее поднимали в двухстороннем формате. Вопрос до сих пор остается открытым», - говорит и.о. начальника управления погранконтроля Департамента ПС по Актюбинской области, подполковник Айдар Бакаев.

С российской стороны онлайн присутствовали начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Оренбургской области Константин Банников и и.о. руководителя территориального органа – Представителя МИД России в Оренбурге Дмитрий Пантелин.

Как заверил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов, данный вопрос будет всесторонне ими изучен и выработаны меры реагирования. Он предложил создать межведомственные рабочие группы на обеих территориях для оперативного реагирования и ускорения процесса стабилизации работы приграничного бизнеса.

«Создавая рабочие межведомственные группы мы сокращаем сроки выполнения проблемных вопросов. МИД будем привлекать, чтобы они помогли сориентироваться в международном законодательстве, потому что эта тема особенная», - сказал Виктор Коршунов.

Актюбинский транспортный прокурор Расул Кожахметов поддержал предпринимателей и обещал направить предложения для разрешения вопросов.

С созданием рабочих групп МВК бизнес-омбудсмены приграничных областей готовы выйти на новый формат взаимодействия.


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#Бизнес   #Актюбинская область   #Россия  
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Автор:

Самал Ендибаева

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