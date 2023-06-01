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    10:55, 01 Июнь 2023 | GMT +6

    Когда решат проблемы с водой в Астане, ответил аким

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как в столице решают возникшие проблемы с водой и когда будет снят вопрос с водоснабжением для горожан, сообщил аким Астаны Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ».

    «Друзья, как вы знаете, на протяжении пары месяцев «Астана Су Арнасы» было вынуждено понизить давление воды. В некоторых ЖК возникали проблемы из-за насосов самого дома, специалисты выезжали и помогали управляющим компаниям перенастроить системы. С июня месяца начнем поэтапно вводить в эксплуатацию новую станцию питьевой воды (НФС-3): сперва пусконаладочные работы, проверим систему, после дадим 35 тыс. кубов воды в сутки. В августе же планируем запустить на 105 тыс. кубов воды в сутки. Это позволит полностью снять вопросы с водоснабжением в городе. В том числе и для будущих районов застройки», - написал аким столицы в Instagram.

    Он также рассказал о подготовке к предстоящему отопительному сезону.

    «Перед нами также стоит вопрос по отопительному сезону. Город растет, увеличивается количество жилья, социальных и других объектов. Все это необходимо отапливать. У нас в городе в среднем отопительный сезон длится порядка 7-8 месяцев. Все это большая нагрузка на объекты системы жизнеобеспечения. Для решения данного вопроса ранее было начато строительство двух газовых тепловых станций («Туран», «Юго-Восток»). Также ведутся работы на ТЭЦ-3, который своего рода стал долгостроем. Поставил задачу завершить строительство данных объектов и войти в отопительный сезон 2023-2024г. уже с учетом их мощностей. Подрядчики должны осознавать всю серьезность и ответственность», - подчеркнул глава города.


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    Вода Другие государственные органы ЖКХ Астана для mail.ru
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