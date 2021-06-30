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    14:10, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Когда разыграют первые айфоны среди вакцинированных в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первые айфоны среди вакцинированных разыграют в Нур-Султане на следующей неделе. Об этом рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы советовались с нашим IT-сообществом. Разыгрывать ценные призы будем на платформе Birge. Приложение работает с некоторого времени. Мы хотим, чтобы это было открыто по принципу справедливости, чтобы каждый вакцинированный участвовал в розыгрыше. Это будет проходить в прямом эфире методом случайного набора цифр, рандомно. Первые iPhone хотим разыграть на следующей неделе», - сказал аким.

    По его словам, каждую неделю будут разыгрывать по два iPhone.

    «Думаю, это хороший стимул для вакицинирования. Это международный опыт. То же самое по автомобилям и квартирам. Автомобиль будет разыгрываться в Мега центре», - добавил аким.


    Теги:
    Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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