Когда разыграют первые айфоны среди вакцинированных в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первые айфоны среди вакцинированных разыграют в Нур-Султане на следующей неделе. Об этом рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы советовались с нашим IT-сообществом. Разыгрывать ценные призы будем на платформе Birge. Приложение работает с некоторого времени. Мы хотим, чтобы это было открыто по принципу справедливости, чтобы каждый вакцинированный участвовал в розыгрыше. Это будет проходить в прямом эфире методом случайного набора цифр, рандомно. Первые iPhone хотим разыграть на следующей неделе», - сказал аким.

По его словам, каждую неделю будут разыгрывать по два iPhone.

«Думаю, это хороший стимул для вакицинирования. Это международный опыт. То же самое по автомобилям и квартирам. Автомобиль будет разыгрываться в Мега центре», - добавил аким.