Когда пройдут ответные матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 марта в рамках четвертьфинальных матчей плей-офф ОЧРК четыре пары команд проведут повторные ответные матчи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sport.inform.kz.

ХК «Алтай Торпедо» - ХК «Бейбарыс», в 18:30. Усть-Каменогорск Ледовый дворец им. Бориса Александрова.

ХК «Темиртау» - ХК «Иртыш», в 19:00. Темиртау. ЛД «Мұз Айдыны».

ХК «Арлан» - ХК «Актобе», в 19:00. Кокшетау. Дворец спорта «Бурабай».

ХК «Кулагер» - ХК «Алматы», в 19:00. Петропавловск. Дворец спорта им. Александра Винокурова.

Напомним, ранее команды провели первые матчи 1/4 финала плей-офф ОЧРК, «Алтай Торпедо» одержал победу над соперником и повел в счете серии. «Арлан» всухую обыграл актюбинцев, команда «Алматы» в серии буллитов одержала победу над «Кулагером». «Иртыш» в первом ответном матче сократил отставание в счете серии.

Команда «Алтай Торпедо» в родных стенах переиграла действующих чемпионов Казахстана «Бейбарыс» из Атырау и повела в счете серии. Первая шайба в матче была заброшена хозяевами площадки на седьмой минуте встречи. Не прошло и двух минут, как «торпедовцы», получив численное большинство, удвоили преимущество. До завершения первого периода атыраусцы забили гол, сократив отставание в счете, как выяснилось позже, эта шайба стала единственной в исполнении хоккеистов «Бейбарыса». 2:1 – после стартовой двадцатиминутки. Во втором отрезке матча усть-каменогорцы еще раз поразили ворота соперника, играя в численном меньшинстве. Точку в матче поставили подопечные Виктора Богатырёва под занавес третьего периода, забив гол в пустые ворота. 4:1 – победа «Алтай Торпедо».

Счет в серии: «Алтай Торпедо» 2 – 1 «Бейбарыс»

«Арлан» всухую обыграл соперника из Актобе. Три шайбы влетело в ворота гостей: первая была заброшена в равных составах, вторая в численном большинстве, третья – в меньшинстве. Актюбинцы имели 10 минут численного преимущества, но ответить ничем не смогли. 3:0 – «сухая» победа «Арлана».

Счет в серии: «Арлан» 3 – 0 «Актобе»

Трудовую победу одержала команда из южной столицы над «Кулагером». На старте первого периода, реализовав численное большинство, счет в матче открыли петропавловцы. Следующую заброшенную шайбу зрители увидели лишь во второй половине третьего игрового отрезка: алматинцы сравняли счет и перевели игру в овертайм. В дополнительную десятиминутку завершить матч командам так и не удалось. В серии послематчевых буллитов точнее оказались гости площадки. 1:2 – победа ХК «Алматы».

Счет в серии: «Кулагер» 0 – 3 «Алматы»

«Иртыш» в первом ответном матче против «Темиртау» одержал победу с перевесом в четыре шайбы. Единственная шайба в исполнении «желто-черных» влетела в ворота соперника в стартовом игровом отрезке. В центральном периоде каучуковый снаряд дважды пересек линию ворот Никиты Бояркина, и в заключительной трети матча павлодарцы отличились еще три раза. 1:5 – победа ХК «Иртыш».

Счет в серии: «Темиртау» 2 – 1 «Иртыш»