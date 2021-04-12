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Когда пройдет следующий саммит ОБСЕ, рассказала глава организации

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Апреля 2021, 13:26
Когда пройдет следующий саммит ОБСЕ, рассказала глава организации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвал сроки проведения Саммита ОБСЕ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один раз в год саммит проводится, это министерский саммит и он будет проведен в Швеции 2-3 декабря. Я надеюсь, что очень широкое участие будет, мы надеемся, физическое. Конечно же, Казахстан будет в нем участвовать. И мы сейчас смотрим, какая министерская декларация может быть принята на данном саммите», - сказала Анн Линде на брифинге в МИД РК, после встречи с министром иностранным дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Ранее, А. Линде заверила, что ОБСЕ открыто для любого сотрудничества между любыми организациями и форматами.

Напомним, сегодня состоялась встреча Мухтара Тлеуберди с Анн Линде в Нур-Султане.


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