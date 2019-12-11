Когда пройдет следующий раунд Астанинского процесса по Сирии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, зачитывая совместное заявление участников 14-го раунда сирийских переговоров в рамках Астанинского процесса, назвал дату следующей встречи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Решили провести следующую международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане в марте 2020 года», - сказал Шахрат Нурышев после переговоров.
По его словам, участники подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии, обеспечение их права на возвращение и права на поддержку.
«В этой связи призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая управление верховного комиссара по делам беженцев и другие специализированные международные организации. Согласились продолжить обсуждение реализации своих инициатив по организации международных конференций по вопросам гуманитарного содействия Сирии и возвращения сирийских беженцев», - отметил представитель МИД.
Согласно совместному заявлению, участники процесса с удовлетворением отметили конструктивное участие делегаций Иордании, Ирака и Ливана в качестве наблюдателей Астанинского формата и отметили важную роль этих стран в деле установления мира и стабильности в Сирии.
«Выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение в Нур-Султане 14-й международной встречи по Сирии в международном формате», - добавил спикер.
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