Когда пройдет следующий бой Жанибека Алимханулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) сообщил, когда пройдет его следующий бой, передает МИА «Казинформ».

Как поделился в своем Instagram-аккаунте спортсмен: «Поединок состоится в марте, если Бог даст. Подготовка к нему идет полным ходом».

Напомним, последний бой Алимханулы провел 9 ноября 2019 года с канадцем Альбертом Онолуносе. Этот бой не продлился всю отведенную дистанцию и завершился досрочной победой Алимханулы: техническим нокаутом в шестом раунде, перед этим нигериец побывал в нокдауне.

Таким образом, Жанибек одержал восьмую победу на профи-ринге, четвертую — нокаутом и успешно защитил свои пояса чемпиона в среднем весе по версиям WBC Continental Americas и WBO Global.



