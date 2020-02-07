+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -2 °С
USD 377.56 EUR 415.24
RUB 5.97 CNY 54.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда пройдет следующий бой Жанибека Алимханулы

7 Февраля 2020 08:40
Поделиться:
Когда пройдет следующий бой Жанибека Алимханулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) сообщил, когда пройдет его следующий бой, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстанские боксеры завоевали три «бронзы» в полуфинале турнира в Венгрии
Две казахстанки гарантировали себе медали на турнире по боксу в Венгрии Сколько казахстанских боксеров гарантировали себе медали на турнире в Венгрии Пять казахстанских боксеров вышли в четвертьфинал турнира в Венгрии

Как поделился в своем Instagram-аккаунте спортсмен: «Поединок состоится в марте, если Бог даст. Подготовка к нему идет полным ходом».

Напомним, последний бой Алимханулы провел 9 ноября 2019 года с канадцем Альбертом Онолуносе. Этот бой не продлился всю отведенную дистанцию и завершился досрочной победой Алимханулы: техническим нокаутом в шестом раунде, перед этим нигериец побывал в нокдауне.

Таким образом, Жанибек одержал восьмую победу на профи-ринге, четвертую — нокаутом и успешно защитил свои пояса чемпиона в среднем весе по версиям WBC Continental Americas и WBO Global.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:

Автор:

Багдат Хасенова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив