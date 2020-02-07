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Когда пройдет следующий бой Жанибека Алимханулы
7 Февраля 2020 08:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) сообщил, когда пройдет его следующий бой, передает МИА «Казинформ».
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Как поделился в своем Instagram-аккаунте спортсмен: «Поединок состоится в марте, если Бог даст. Подготовка к нему идет полным ходом».
Напомним, последний бой Алимханулы провел 9 ноября 2019 года с канадцем Альбертом Онолуносе. Этот бой не продлился всю отведенную дистанцию и завершился досрочной победой Алимханулы: техническим нокаутом в шестом раунде, перед этим нигериец побывал в нокдауне.
Таким образом, Жанибек одержал восьмую победу на профи-ринге, четвертую — нокаутом и успешно защитил свои пояса чемпиона в среднем весе по версиям WBC Continental Americas и WBO Global.
Ключевые слова: Спорт,
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