Когда пройдет республиканский турнир «Қазақстан барысы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Федерации Qazaq kuresi РК поделились планом мероприятий на 2020 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году 18 марта в Нур-Султане состоится республиканский турнир «Бала Балуан», 30-31 мая текущего года в Алматы планируется проведение республиканского турнира «Халық барысы», а четвертого июля состоится республиканский турнир «Қазақстан барысы», в котором примут участие спортсмены со всех регионов Казахстана. Турнир пройдет во Дворце «Жекпе-жек». Кроме того, с девятого по 13 ноября в Атырау состоится чемпионат по qazaq kuresi среди взрослых. Второго декабря планируется провести мировой кубок «Еуразия барысы», - сообщил генеральный секретарь федерации Бакдаулет Сабитов на пресс-конференции в СЦК.