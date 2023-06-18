Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией

БЕЛФАСТ. КАЗИНФОРИ - В ночь с 19 на 20 июня в Белфасте состоится матч сборных Северной Ирландии и Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Северная Ирландия — Казахстан будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». Начало — в 00:35 по астанинскому времени.

После трех сыгранных матчей в отборе Евро-2024 сборная Казахстана имеет в активе шесть очков. Подопечные Магомеда Адиева начали выступление в турнире неудачно, проиграв Словении (1:2), однако затем сенсационно победили команду Дании (3:2) и разгромили сборную Сан-Марино (3:0). Что касается сборной Северной Ирландии, то у нее после трех игр три очка: североирландцы также обыграли Сан-Марино (2:0), но уступили Финляндии (0:1) и Дании (0:1).