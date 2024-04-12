Когда произойдет слияние бирж AIX и KASE, ответили в Нацбанке

В Национальном банке РК ответили на вопрос о том, когда произойдет объединение бирж KASE и AIX, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Здесь важно разобраться с терминологией. В Послании Глава государства поручил не объединить биржи, а поручил объединить потенциал бирж. Это разные вопросы. Объединение бирж - это создание одного юридического лица. Это первое. Второе, до конца марта поручалось разработать решение. Это решение нами — Нацбанком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МФЦА - разработано, - сообщил глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге в ведомстве.

Сейчас решение находится на согласовании в Администрации Президента.

- Подходы у нас единые, было непросто, потому что каждый хотел больше внимания и ресурсов для той или иной биржи. Тем не менее конструктивно поработали все заинтересованные стороны, и у нас сейчас общее решение есть. Ждем, что скажет Администрация Президента, и после этого мы - первое: можем его проговорить, обнародовать и приступить к реализации. Аспектов, как вы понимаете, очень много: юридических, финансовых, технологических. Очень много вещей, которые требуют изменений, - сказал Сулейменов.

НБК ставит задачу объединить две биржи к следующему году.

- Дорожная карта уже должна закончиться этим годом, и к следующему году они будут действовать сообща. Мы должны понимать, для чего это нужно, когда две биржи на относительно небольшом рынке Казахстана. Рынок ценных бумаг во многих странах - один из важных способов фондирования экономики. А сейчас экономика у нас фондируется исключительно банками, - добавил глава НБК.

Напомним, 1 сентября 2023 года в ходе Послания народу страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил объединить Казахстанскую фондовую биржу (Kazakhstan Stock Exchange, KASE) и Астанинскую международную биржу (Astana International Exchange, AIX).



