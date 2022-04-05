Когда проиндексируют пенсии и соцвыплаты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал об индексации социальных выплат и пенсий и ответил, насколько она может вырасти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы взяли инфляцию в 8-10%, соответственно, примерно на 10% будет индексация», - сообщил Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Также он ответил, какие социальные выплаты могут повыситься.

«В основном это пенсии и некоторые пособия. На 9% ориентировочно. По срокам - когда Мажилис и Сенат пройдем, Президент подпишет закон «О республиканском бюджете». Далее примут постановление о реализации. Примерно июнь-июль», - заявил министр.

Ранее сообщалось, что в рамках дополнительных средств предусмотрены расходы на индексацию социальных выплат в связи с изменением коридора по инфляции. Это более 110 млрд тенге.





















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