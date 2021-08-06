Когда приведут в порядок амбулатории в селах СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителей Северо-Казахстанской области волнует состояние сельских амбулаторий и фельдшерских пунктов. С вопросом, когда их приведут в порядок, они обратились к главе региона Кумару Аксакалову, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам акима области, работа по ремонту объектов здравоохранения идет. В прошлом году капитальный ремонт провели на 29 объектах, в этом – на девяти. К. Аксакалов пообещал, что со следующего года, согласно Комплексному плану социально-экономического развития региона, в сельской местности построят 47 медицинских объектов.
«В сфере здравоохранения мы делаем упор на обновление медицинского оборудования. За три года на эти цели выделили более 10 млрд тенге. В этом году – еще 3 млрд тенге. В результате у нас появился новый МРТ, компьютерный томограф, цифровой маммограф, аппараты УЗИ экспертного класса, рентген, ангиограф. В этом году приобретаем два компьютерных томографа, 11 аппаратов УЗИ, 30 единиц санитарного транспорта. Второе направление – снижение дефицита кадров. В этом году запланировали выплатить больше всех подъемных для медиков, которые приедут и будут работать в нашей области – 2,5 млн тенге. В этом году ожидаем 128 врачей, в том числе 30 узких специалистов», - заявил К.Аксакалов.
Напомним, в регионе не хватает 272 врачей.
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