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Когда примут окончательный вариант кода аэропорта Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принятие окончательного варианта кода международного аэропорта города Нур-Султана ожидается в начале следующего года. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с обсуждением в средствах массовой информации нового кода столичного аэропорта хотим проинформировать, что в настоящее время проходят процедуры вступления в силу изменений Резолюции 763 ИАТА, которые требуют определенного времени и ожидаются в январе 2020 года. Данные изменения были поддержаны 14 октября текущего года в городе Варшаве (Польша) на Совещании по стандартам пассажирских перевозок (Passenger Standards Meeting) ИАТА с участием всех членов ИАТА», - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, совместно с ИАТА обсуждаются несколько вариантов нового кода.
«Принятие окончательного варианта ожидается в начале следующего года. Просим всех дождаться завершения процедуры», - отметили в КГА.
Напомним, что 14 октября ИАТА одобрила поправки КГА по изменению кода столичного аэропорта.
Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов прокомментировал запланированное изменение кода аэропорта Нур-Султана.
Отметим, за международным аэропортом Нур-Султана на сегодня закреплен трехбуквенный код TSE.
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