Когда примут новые стратегические документы  по развитию Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане до 15 февраля 2021 года разработают методику Национальных проектов. Об этом сообщил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации поручений Высшего совета по реформам предлагаются закрепить следующие ключевые даты. До 10 февраля 2021 года внести на подпись Президенту РК утвержденные Правительством Указы об Общенациональных приоритетах, Национальном плане развития, Концепцию государственного управления. Детальный план реализации Концепции целесообразно утвердить до 1 марта 2021 года», - сказал Кайрат Келимбетов.

Было отмечено, что перечень национальных проектов предлагается утвердить Указом Президента до 1 марта 2021 года, а разработать новые национальные проекты до 15 апреля 2021 года. А также провести анализ государственных программ на предмет их перехода в национальные проекты.

«При этом, как я ранее докладывал, будет разработана методика Национальных проектов до 15 февраля и проведены серии разъясняющих семинаров до 1 марта», - заключил Кайрат Келимбетов.