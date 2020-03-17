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Когда придет новая партия масок и антисептиков в столицу

17 Марта 2020 15:49
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Когда придет новая партия масок и антисептиков в столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге в СЦК ответила на вопрос журналистов, когда планируется завести новую партию масок и антисептиков в столицу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Акиматом города Нур-Султана проведена большая работа с поставщиками масок. На сегодня поставлено 350 тысяч масок, то есть в течение дня должны были поставить. Эта ситуация на контроле, поэтому работа по дезинфицирующим средствам отрабатывается. Потребность для жителей города вчера была установлена. Если отработают вопрос с поставщиками, то в ближайшие дни жители города будут обеспечены масками и дезинфицирующими средствами», - пояснила Сауле Кисикова.

Напомним, ранее руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге в СЦК рассказала о состоянии 14 пациентов, у которых выявили коронавирусную инфекцию .


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Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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