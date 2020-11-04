Когда придет газ в Северо-Казахстанскую область

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Газификация Северо-Казахстанской области может начаться в ближайшие три года. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Адильбек Аубакиров.

А.Аубакиров сообщил, что буквально на прошлой неделе на республиканском уровне рассматривался вопрос о строительстве газопровода «Сары-Арка (2-3-й этап). Второй этап предусматривает строительство газопровода от Нур-Султана до Кокшетау и третий – от Кокшетау до Петропавловска.

«Рассматривается вопрос о реализации одновременно второго и третьего этапов, финансировании проекта. Технико-экономическое обоснование сейчас находится на госэкспертизе. Затем нужно подготовить проектно-сметную документацию. Что касается сроков, то это 2021-2023 годы. Согласно генсхеме, наша область должна была газифицироваться после 2025 года. По поручению Президента РК вопрос будет решен быстрее», - сказал А.Аубакиров.

Газ пока планируют использовать для нужд частного сектора и бизнеса. А.Аубакиров отметил, что газификация позволит привлечь новых инвесторов, открыть новые производства, такие как выпуск стекла и кирпича.

После того, как газ придет в Петропавловск, можно будет готовить проекты по подведению газа к селам. На севере Казахстана комфортные условия именно на селе имеют большое значение. Из-за непростых бытовых условий из сел уезжают даже врачи.

Ранее аким области Кумар Аксакалов отмечал, что лично контролирует вопрос газификации региона.