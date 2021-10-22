Когда Правительство примет поправки о повышении оплаты труда бюджетников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос о повышении должностных окладов секретарей маслихатов всех уровней, председателей и членов ревизионных комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оплата труда вышеуказанных должностей регламентируется постановлением Правительства от 16 октября 2017 года № 646дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета». В рамках реализации поручения Главы государства по внедрению в государственных органах новой системы оплаты труда (пункт 8 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий») 30 июня 2021 года в вышеназванное постановление внесены соответствующие изменения (постановление Правительства Республики Казахстан № 451дсп)», - написал Аскар Мамин в своем ответе.

Согласно внесенным изменениям, должностные оклады государственных служащих местных исполнительных органов, государственных служащих аппаратов маслихатов всех уровней, государственных служащих ревизионных комиссий, в том числе, их председателей и членов повышены с 1 июля 2021 года.

Согласно данному постановлению, размеры окладов установлены в соответствии со схемой должностных окладов и распределением должностей по уровням и функциональным блокам. При этом функциональные блоки отражают принадлежность должности исходя из реализации задач, уровня ответственности и требуемых знаний.

«Относительно повышения должностных окладов секретарей маслихатов всех уровней сообщаю, что резолюцией от 8 октября 2021 года № 64-18.0 ПАБ-9 қбп Главой государства поддержано предложение Правительства о повышении заработных плат секретарей маслихатов с 1 января 2022 года. В этой связи до конца текущего года Правительством будут приняты меры по внесению соответствующих поправок в вышеуказанное постановление, регламентирующее оплату труда всех работников, содержащихся за счет государственного бюджета», - заключил А. Мамин.