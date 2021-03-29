Когда появится международный центр развития нефтегазового машиностроения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев сообщил о работах по созданию международного центра развития нефтегазового машиностроения и Фонда прямых инвестиций развития местного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 ноября 2020 года министерствами энергетики РК, индустрии и инфраструктурного развития РК, Полномочным органом ТОО «PSA», ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана», компаниями «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.», ТОО «Тенгизшевройл» подписано Соглашение о намерении в отношении создания Центра. Условиями Соглашения предполагается, что каждый из Операторов должен выделить на ежегодной основе необходимую сумму, не превышающий 500 000 долларов США в казахстанских тенге, утверждённую для создания и функционирования Центра», - рассказал Нурлан Ногаев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в рамках создания Фонда на сегодняшний день тендерные процедуры по выбору управляющей компании уже проведены.

«В свою очередь соответствующие материалы по итогам тендера представлены руководству Шеврон для принятия окончательного решения. Компанией «Шеврон» планируется инвестировать в прибыльные предприятия Казахстана из числа предложенных республикой. Вместе с тем, министерством планируется создание рабочей группы по отбору и представлению инвестиционных проектов на рассмотрение Фонда, в состав которой войдут представители заинтересованных государственных органов и организаций», - отметил министр.

«Учитывая важность данного вопроса, 4 марта 2021 года министерством в рамках встречи с президентом «Шеврон» Найджелом Хирном по вопросам разведки и добычи в Евразийско-тихоокеанском регионе озвучена необходимость обеспечения запуска Фонда до конца первого квартала 2021 года», - заключил Н. Ногаев.